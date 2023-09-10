U18世界盃／美國遭南韓0:4完封、單屆0轟 連季軍都沒有

U18世界盃棒球賽最終日，美國的長打依然失蹤，今天在季軍戰以0：4遭到南韓隊完封，本屆賽事以第4名作收，單屆0轟為2013年起改制U18世界盃棒球賽後首見。

南韓此役由金澤延先發，已是他本屆第6場出賽，面對美國完投7局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振；他在前5場用149球，加上此役的98球，本屆共投247球。

美國由威廉斯（Cooper Williams）先發3局被敲4安打、失2分，首局被敲3安打，呂東健以三壘打為南韓首開紀錄，隨後執行強迫取分也成功，南韓取得2：0領先。

昌平安（Matthew Champion）第4局登板，被南韓曹炫敏、李尚俊安打串聯再下一城，第5局以保送開局後，李承玟補上三壘打，攻下南韓隊第4分，而美國打線全場僅2安打、未見有效攻勢，最終遭到完封。

這項賽事過去名為IBAF世界青棒錦標賽，從2013年起改制為U18世界盃，美國在前6屆拿下5次冠軍、1次亞軍，今年只收下第4，是繼2010年第5名後的最差成績。美國過去6屆最少1轟，上屆則是9轟，本屆全壘打掛蛋。