中職／狀元林子偉打擊不振坐板凳 曾豪駒：狀況沒有預期好

樂天桃猿隊今天作客新莊球場，對戰富邦悍將隊，林子偉未被排進先發名單，猿隊總教練曾豪駒說：「讓他休息一下，狀況沒有預期好，沈澱一下。」

林子偉加盟猿隊後，出賽10場合計38打數7安打，本季打擊率1成84、全壘打1支、打點9分，守備任務以二壘、游擊為主，出現3次失誤。

林子偉最近3場比賽未出現安打，已經連續13次打數掛零，曾豪駒今天排出林立、林承飛分別鎮守二壘、游擊，林子偉先坐板凳。

曾豪駒表示，林子偉一定有壓力，但國外壓力更大，這是一個過程，就看他如何調適好、重新整理一下。

曾豪駒認為，從林子偉的打擊表現看來，整體內容不理想，因此愈打愈急，面對投手不是非常平穩，不過守備還OK。

他說：「這是林子偉的過渡期，相信他可以很快調回來。」