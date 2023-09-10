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U18世界盃／中華隊今晚搶第4冠 與日本對決預售票賣破8千張

中央社／ 台北10日電
U18世界盃棒球賽昨進行最後一場循環賽，中華隊以5：2擊敗日本隊，兩隊將在今天的冠軍賽再度交手。記者余承翰／攝影
U18世界盃棒球賽昨進行最後一場循環賽，中華隊以5：2擊敗日本隊，兩隊將在今天的冠軍賽再度交手。記者余承翰／攝影

U18世界盃棒球賽今晚冠軍戰由中華隊與日本交手，預售票昨晚就賣出8000張，今天有望挑戰滿場，中華隊由王牌右投手孫易磊扛先發、力拚隊史第4冠，日本派出王牌左投前田悠伍先發。

U18世界盃棒球賽中華隊此次打出亮眼成績，預賽5戰全勝晉級，複賽依序擊敗美國、荷蘭、日本，帶著8連勝氣勢打冠軍戰，今晚在天母棒球場冠軍戰，將是U18世界盃棒球賽首度上演中華、日本爭冠戲碼。

中華隊昨天複賽最後一戰與日本交手，靠著曾偉喆先發好投率隊以5比2拿下勝利，賽後冠軍戰門票開賣不到10分鐘就賣出3000張，截至昨天晚間11時為止，預售票達8000張，預售票賣至今天中午12時，有機會挑戰滿場。

中華隊今天派出王牌右投手孫易磊先發，孫易磊是此次中華隊副隊長，也扮演稱職角色擔任投手群領頭羊，複賽對美國後援登板，飆出生涯最速155公里（電視顯示156公里），將全力幫助球隊把冠軍留在台灣。

昨天台日交手前哨戰，總教練吳柏宏賽後受訪時再次點名日本隊打者緒方漣，認為緒方漣是日本打線的關鍵人物，打擊好、腳程又不錯，如果可以有效封鎖，應該可以收到不錯成效。

中華隊昨天複賽與日本交手，動用2任投手曾偉喆、王彥恩，加上隔場限制無法出賽的張峻瑋，其餘投手冠軍戰全員待命。

棒球 U18世青賽 中華隊

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