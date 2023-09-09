中職／艾里歐控球自爆 蘇智傑3安猛打重返「鬼」字輩

統一獅隊蘇智傑找回「鬼神級」手感，今天對戰中信兄弟隊4打數3安、3打點，延續個人連3場有雙安以上演出，加上兄弟先發投手艾里歐「自爆」，前3局就出現5次四死球，獅隊最終就以5：3贏球取得2連勝。

艾里歐自來台後的前5場先發，單場最多就是4次四死球，然而今天壞球走在前面，前3局就有4次四壞保送、1次觸身球，獅隊也把握機會，1局上林益全的安打攻陷2分，蘇智傑則是在2局、4局、6局上敲出安打都帶有打點。

「外野三鬼」之一的蘇智傑上半季打擊率3成25，敲出68支安打、9轟、43分打點，是球隊能在上半季封王的關鍵人物，然而到下半季數據直線下滑，直到8月中連7場安打開始回溫，最近3場更是敲出7支安打，其中3支是二壘打。

獅隊洋投布萊威有夠威，初登板至今連3場優質先發，包含今天對上中信兄弟隊先發6局，被敲6支安打，但僅因陳子豪的安打丟掉1分。