快訊

搶救阿花！ 大直民宅塌陷「住家陷B1」 失蹤萌貓照曝光

王力宏跪了！「五體投地」被逼哭畫面曝光 粉絲心疼淚崩

身體欠安？元老不滿？中印緊張？習近平缺席G20峰會的種種猜想

中職／艾里歐控球自爆 蘇智傑3安猛打重返「鬼」字輩

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊蘇智傑今天4打數3安打、3分打點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑今天4打數3安打、3分打點。圖／統一獅隊提供

統一獅蘇智傑找回「鬼神級」手感，今天對戰中信兄弟隊4打數3安、3打點，延續個人連3場有雙安以上演出，加上兄弟先發投手艾里歐「自爆」，前3局就出現5次四死球，獅隊最終就以5：3贏球取得2連勝。

艾里歐自來台後的前5場先發，單場最多就是4次四死球，然而今天壞球走在前面，前3局就有4次四壞保送、1次觸身球，獅隊也把握機會，1局上林益全的安打攻陷2分，蘇智傑則是在2局、4局、6局上敲出安打都帶有打點。

「外野三鬼」之一的蘇智傑上半季打擊率3成25，敲出68支安打、9轟、43分打點，是球隊能在上半季封王的關鍵人物，然而到下半季數據直線下滑，直到8月中連7場安打開始回溫，最近3場更是敲出7支安打，其中3支是二壘打。

獅隊洋投布萊威有夠威，初登板至今連3場優質先發，包含今天對上中信兄弟隊先發6局，被敲6支安打，但僅因陳子豪的安打丟掉1分。

兄弟雖在8局、9局都攻下1分，包含許基宏的陽春砲，但仍無法追平分差，艾里歐5.1局被敲6支安打，丟掉5分，吞下本季第2敗。

統一獅隊先發投手布萊威。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布萊威。圖／統一獅隊提供

蘇智傑 中信兄弟 統一獅

延伸閱讀

圖輯／中職獅新洋投蘭道爾優質先發 賞悍將四連敗

中職／獅、猿27安桃園大亂鬥 陳俊秀關鍵一擊助猿險勝

中職／7新獅全簽下！林佳緯540萬簽約金 隊史野手第三高

中職／樂天海嘯林子偉 第1項開張數據是失誤

相關新聞

U18世界盃／冠軍戰抗日先發投手誰來？吳總「亮牌」 答案毫無意外

中華隊今天以5：2擊敗日本隊，在U18世界盃棒球賽從預賽到複賽8戰全勝，帶著極高氣勢迎接明天冠軍賽再戰日本，總教練吳柏宏...

U18世界盃／中華隊5：2「射日」維持全勝 冠軍賽後攻再戰日本

U18世界盃棒球賽今天進行冠軍賽前的「模擬考」，中華隊以5：2擊敗日本隊，本屆從預賽到複賽8戰全勝，將在冠軍賽以主隊之姿...

U18世界盃／冠軍賽前哨戰 吳總叮嚀：不要想像他們是日本

U18世界盃棒球賽連續兩天晚上要上演台日大戰，中華隊、日本隊今天在複賽最終戰過招，明天再於冠軍賽交手，總教練吳柏宏點名日...

U18世界盃／邱鑫返首棒因壘間破壞力最強 「或許可不用小球」

中華隊今天出戰Ｕ18世界盃棒球賽複賽最終戰，與日本隊之戰形成消化試合，今天先發打線再將前兩棒對調，邱鑫回到開路先鋒，相中...

中職／艾里歐控球自爆 蘇智傑3安猛打重返「鬼」字輩

統一獅隊蘇智傑找回「鬼神級」手感，今天對戰中信兄弟隊4打數3安、3打點，延續個人連3場有雙安以上演出，加上兄弟先發投手艾...

中職／連2年卡關…范國宸完成10轟挑戰 對左投下苦功

富邦悍將隊隊長范國宸今天以一發逆轉2分砲，幫助球隊以6：2擊敗味全龍隊之外，也達成生涯第一次的單季10轟關卡，他說：「前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦