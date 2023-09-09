U18世界盃／當年U12想投不敢講 孫易磊投冠軍賽圓夢

中華隊、日本隊明天在U18世界盃棒球賽冠軍賽過招，先發投手確定由孫易磊碰上前田悠伍，孫易磊扛起通往金盃的最後關卡，一圓6年前沒說出口的夢。

兩軍今天先在複賽終戰過招，互探虛實，中華隊積極發動速度戰，前2局就有4次盜壘。總教練吳柏宏賽後也坦言，前兩局有刻意測試日本捕手，後面就比較沒有下達戰術，也要注意的是今天日本是右投先發，但明天會是左投先發。

吳柏宏賽後「亮牌」冠軍賽先發投手，「既然易磊有留著，當然是由他先發。」

孫易磊表示，會照平常的步調準備這場比賽，他也指出日本打者的揮擊模式和其他球隊不太一樣，本屆賽事碰到的亞洲球隊只有南韓隊，但日本又與南韓的揮擊模式有所差異，點名日本隊的第1、3、4棒難纏。

孫易磊有2017年U12世界盃經歷，但當時身分是主力打者，今天自曝當年其實想投冠軍賽但不敢跟教練講，如今即將在U18一圓投冠軍賽的夢。