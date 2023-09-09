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U18世界盃／中華隊5：2「射日」8連勝維持不敗 冠軍賽再戰日本

U18世界盃／冠軍戰抗日先發投手誰來？吳總「亮牌」 答案毫無意外

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
U18世界盃棒球賽今天進行最後一場循環賽，中華隊以5：2擊敗日本隊，賽後球員擊掌慶祝，兩隊將在冠軍賽再度交手。記者余承翰／攝影
U18世界盃棒球賽今天進行最後一場循環賽，中華隊以5：2擊敗日本隊，賽後球員擊掌慶祝，兩隊將在冠軍賽再度交手。記者余承翰／攝影

中華隊今天以5：2擊敗日本隊，在U18世界盃棒球賽從預賽到複賽8戰全勝，帶著極高氣勢迎接明天冠軍賽再戰日本，總教練吳柏宏賽後「亮牌」，冠軍賽先發投手毫無意外，就是孫易磊。

兩隊在前一天已經確定於冠軍賽交手，使得今天對戰成為消化試合，唯一影響是誰能取得複賽第一將是冠軍賽後攻球隊，兩軍利用大賽前一晚互探底細，中華隊由曾偉喆先發5局被敲2安打、失1分，送出5次三振，繳出一場好投。

吳柏宏指出，這場比賽希望選手還是要想辦法拿下，延續球隊氣勢，曾偉喆的表現很好，和前幾場相比，心理和技術都準備好，控球看起來比之前要好很多。

經過今天的正面過招，第3棒、二壘手緒方漣如同這幾天下來的觀察，是日本隊的key man，吳柏宏說：「能打又能跑，如果可以封鎖住他，會比較好守成。」

迎接明天的最終戰，吳柏宏說希望選手把每天到球場該做的事情做好，不需要太過刻意，「只要把自己準備好，就會有好表現。」他也提到，這場贏下來，會讓選手更有信心，但冠軍賽的感覺畢竟還是不一樣，「相信選手技術沒問題，希望心態可以準備得更好。」至於明天由誰先發？吳總回應：「既然易磊有留著（可以投），當然是由他先發。」

中華隊 棒球

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