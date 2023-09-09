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日職／洋基總管在看！山本由伸連兩年投出無安打比賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

在洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）及大聯盟多隊總管面前，歐力士隊強投山本由伸投出為自己身價加碼的表現，今天面對羅德隊以102球完投9局，未被敲安、無失分，連續兩年都投出無安打比賽，歐力士終場以4：0贏球。

山本開賽起讓羅德15上15下，直到第6局面對安田尚憲才因保送出現第一位上壘者，讓羅德的安打欄一路掛蛋。

第9局在無安打比賽來到M1階段，山本對荻野貴司投出觸身球，隨即讓下一棒藤岡裕大打向二壘的滾地球出局，搞定這場無安打比賽。

山本表示，今天從一開賽就以流暢的節奏在投，雖然中間出現保送，但帶著守護領先的心情，很開心最終有好的結果，直到最後一個出局數拿到，心情也跟著鬆了一口氣。

在凱許曼面前開「無雙」，山本表示，「很開心，我會再加油，希望可以避免保送，朝更高的目標（完全比賽）努力。」

山本去年6月18日對西武投出無安打比賽，同樣用102球，今天再對羅德完成生涯第2場無安打比賽，前一位在日職場上連兩年留下無安打比賽的選手，已要追溯到1940、41年龜田忠。

羅德 歐力士

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