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U18世界盃／季軍戰再碰美國 韓教練：照著策略走仍有勝算

中央社／ 台北9日電
U18世界盃棒球賽9日下午超級循環賽由韓國隊交手荷蘭隊，終場由韓國以3比1奪勝，10日將全力爭搶季軍，賽後韓國球員開心擊掌致意。 中央通訊社
U18世界盃棒球賽9日下午超級循環賽由韓國隊交手荷蘭隊，終場由韓國以3比1奪勝，10日將全力爭搶季軍，賽後韓國球員開心擊掌致意。 中央通訊社

U18世界盃棒球賽複賽韓國與荷蘭交手，韓國隊投打發揮以3比1擊敗荷蘭隊、將與美國隊爭季軍，韓國隊教練文龍洙表示，有前一場與美國交手的經驗，相信照著腳步和策略有機會搶勝。

U18世界盃棒球賽複賽韓國隊今天與荷蘭隊交手，韓國隊1局下靠著鄭安席、李忠憲接連安打攻占得點圈，1人出局後朴智奐適時安打先馳得點，再靠著滾地球跑回第2分。

韓國隊3局下再起攻勢，1人出局靠著保送、滾地球推進，再靠著曹炫敏二壘打送回團隊第3分；韓國隊先發投手陸墡曄今天前3局沒有失分，4局2人出局後失掉1分退場，韓國隊換上朴健佑接手登板、凍結荷蘭隊攻勢，朴健佑中繼投2局被敲1支安打，投出4次三振、無失分，拿下勝投。

韓國隊教練文龍洙表示，今天這場比賽攸關能否打季軍戰，全體球員把今天當作最後一場比賽，此次比賽賽程比較緊湊，球員們身體都很疲累，可以順利拿下這場比賽、大家表現都很不錯。

今天韓國隊主力投手金澤延後半段也有登板投1局、無失分，教練文龍洙坦言，確實有考量用球數、保留，明天還有最後一場比賽。

韓國隊昨天複賽與美國隊碰頭以1比5吞敗，明天季軍戰要再交手，文龍洙表示，季軍戰雖然王牌投手黃晙舒不能上場，但投手群還有戰力可以調配，前一場打美國球員身體狀態比較疲憊，明天季軍戰照著自己的腳步和策略、應該還是有勝算。

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