U18世界盃／邱鑫返首棒因壘間破壞力最強 「或許可不用小球」

中華隊今天出戰Ｕ18世界盃棒球賽複賽最終戰，與日本隊之戰形成消化試合，今天先發打線再將前兩棒對調，邱鑫回到開路先鋒，相中他全隊最強大的壘間破壞力，就能帶給對手威脅，「或許可以不用小球。」

中華隊在本屆賽事已取得7連勝，已在昨天提前鎖定冠軍賽門票，且一併將日本帶進冠軍賽，使得今天的台日之戰已經無關緊要，兩軍在大賽前一夜先摸摸對手底細。

中華隊打線昨天由許庭綸打一棒、邱鑫打第二棒，首局就有戰術執行上的失誤，許庭綸上壘後，邱鑫點成小飛球，被一壘手直接滑接收進手套，許庭綸也因此回壘不及，今天再將兩人棒次對調。

吳柏宏坦言，「邱鑫的壘上破壞力是全隊最強大，有機會上壘情況下，或許就能壓迫對手，可以不用小球。」其餘棒次則是沿用昨天一戰，如果串聯順暢，明天可能會沿用。