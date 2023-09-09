U18世界盃／台日冠軍賽前哨戰 吳總叮嚀：不要想像他們是日本

U18世界盃棒球賽連續兩天晚上要上演台日大戰，中華隊、日本隊今天在複賽最終戰過招，明天再於冠軍賽交手，總教練吳柏宏點名日本投手以左右護法為兩大先發，其中又以左投前田悠伍負責冠軍賽機率高。

中華隊針對日本隊情蒐已做功課，吳柏宏點出投打需要注意的選手，投手部分以一左一右為主，分別是前田悠伍、東恩納蒼，吳柏宏指出，「感覺他們比較有自信的應該是那個左投，猜是他機率比較高。」

對於可能在冠軍賽碰到左投先發，吳柏宏認為，「從第一場到現在，對戰八成都是左投，相信選手也已經熟悉這個方向。差在中南美左投通常比較高，日本的（體型）和我們沒有相差很多。」

打者則是點名緒方漣安打率滿高，「8號（知花慎之助）好像也打得不錯，會利用今天比賽情況再去注意細節和野手攻擊能力。」

今天一戰形成消化試合，對冠軍誰屬沒有任何影響，吳柏宏表示，提醒選手對比賽的氣氛，去感受一下，「也是很難得可以在冠軍賽前對到同一支隊伍，或許可以提前準備，一直和選手說，其實兩隊球風差不多，不要去想像他們是日本，就想像是在台灣的比賽。」