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中職／差1場錯過全勤…郭天信瞬間背出同樣缺席名單

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍郭天信。 報系資料照
味全龍郭天信。 報系資料照

中華職棒下半季打到9月，五隊全勤球員僅剩下樂天桃猿隊成晉一人，味全龍隊有3名球員也差1場錯過全勤，郭天信可以瞬間背出名單，因為全勤本來是他本季目標之一。

翻開各隊球員出賽數字，中信兄弟隊江坤宇原本只缺席1場，但今天因背部發炎下二軍，至少要缺陣10天，而富邦悍將隊范國宸缺席2場、統一獅隊林靖凱差4場。

味全龍隊則有3人差1場無緣全勤，郭天信被問到時立刻說：「我跟（李）凱威跟（劉）基鴻都差1場吧。」為何對此暸若指掌？郭天信笑說：「大小事我都知道，我的人生都是棒球。」

郭天信生涯前兩季出賽數分別是112、110場，今年更將全勤納入目標，郭天信透露，有一場在洲際棒球場對中信兄弟隊，自己有點發燒沒先發，但還是盼到代守機會。

至於缺席的那一場，郭天信也記得，就是5月19日在花蓮棒球場對統一獅隊，因對戰布雷克成績不佳沒能先發，「看到他退場時還一直想說，是不是有機會？」結果郭天信還是休滿了整場。

郭天信 棒球 統一獅

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