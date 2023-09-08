U18世界盃／孫易磊後援飆155公里 美教頭：旅外絕對可能

U18世界盃棒球賽中華隊昨天對戰美國隊，投手孫易磊後援登板飆速155公里、守住勝利，而孫易磊有意挑戰旅外，美國隊總教練卡戴爾表示，如果孫易磊持續進步，「絕對有可能」。

U18世界盃棒球賽中華隊複賽首戰交手美國，先發投手張峻瑋投6.1局僅被敲出2支安打，投出2次四死球保送、7次三振，飆出平生涯最快球速紀錄154公里；孫易磊後援登板投0.2局穩守，飆出突破生涯最速155公里直球，兩任投手聯手壓制，率隊以3比0拿下勝利。

卡戴爾（Michael Cuddyer）表示，昨天張峻瑋約90％打席做得好，第1顆球都可搶到好球數，幾乎不會處於球數落後狀態，美國投手這部分就沒做得這麼好。

至於孫易磊，卡戴爾說，直球和指叉球都不錯，上場投球心態維持穩定，如果持續進步，「挑戰旅外絕對有可能」。