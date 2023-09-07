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中職／瑞恩成為悍將贏球保證 出賽4場全勝三度擊敗兄弟

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊洋投瑞恩優質先發，再次擊敗中信兄弟隊。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投瑞恩優質先發，再次擊敗中信兄弟隊。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰中信兄弟隊，瑞恩、德保拉形成投手戰，悍將一度落後，6局下攻下3分逆轉戰局，終場以6：1獲勝，瑞恩先發7局失1分，奪下4連勝，也幫悍將終止4連敗。

兄弟2局上點燃攻勢，詹子賢、周思齊、許基宏連續安打，攻下全場第1分。

悍將前5局掛零，6局下終於逮到反攻機會，王正棠、申皓瑋安打攻占一、二壘，戴培峰適時安打追平比數，再盜上二壘形成二、三壘有人，接著葉子霆關鍵安打攻下兩分，以3：1超前。

悍將8月31日對兄弟之戰以14：7獲勝，接下來4場比賽只得兩分、被對手攻下17分，今天光是第6局攻下3分，就已經超過前4戰總和。

7局下，李宗賢揮出安打，再靠王勝偉犧牲觸擊攻占二壘，張進德安打攻下全隊第4分，接著范國宸安打後盜上二壘、申皓瑋保送，林哲瑄追加安打攻下兩分打點，悍將拉大成6：1領先。

瑞恩用102球完成7局任務，被揮出7支安打、失1分，以優質內容奪下本季第4勝；他從8月18日初登板至今，4場先發全勝、防禦率1.73，其中3戰擊敗兄弟，已成「黃衫軍剋星」。

德保拉先發5.2局被揮出9支安打、失3分吞敗，本季戰績掉到8勝6敗、防禦率3.16。

申皓瑋 德保拉

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