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U18世界盃／張峻瑋、孫易磊聯手完封美國 中華隊6連勝

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U18世界盃／張峻瑋、孫易磊聯手完封美國 中華隊6連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
王念好(中)打出全壘打。 中央社
王念好(中)打出全壘打。 中央社

U18世界盃複賽賽程今天於天母棒球場開打，中華隊首戰強敵美國隊，先發投手張峻瑋飆出154公里火球、6.1局壓制，孫易磊連兩天登板投出155公里、聯手完封，加上王念好開轟、包辦3打點，最終以3：0贏球，預賽至今6連勝、複賽3勝0敗。

擁有150公里以上球速的張峻瑋，還具備高品質的變化球，被委以面對A組第1、衛冕軍隊先發重任，他也不負所託，除了前2局各被敲出1安外，沒讓美國隊製造太多攻勢，4到6局更連續投出三上三下。

張峻瑋最終以87球投了6.1局，僅被敲2支安打，另有7次三振，四壞保送、觸身球各1次，加上前一戰對墨西哥4局僅失1分的好投，防禦率下降到0.68。

7局下張峻瑋投出保送後，留下1出局、一壘有人退場，王牌投手孫易磊上場解圍，昨天才剛對波多黎各先發2局、投27球的他，連兩天登板的結果，抓下2出局聯手完封，還投出155公里的球速。

先發第4棒、三壘手的王念好，今天在1局上2出局、一壘有人時上場打擊，被美國隊抗議使用違規球棒，經裁判確認後，該支紅色球棒確實不在WBSC認證清單內，王念好只能改換一支黑色球棒，結果敲出滾地球出局。

結果3局上再次遇到2出局、一壘有人，這次王念好大棒一揮，將球送到左外野全壘打牆外，棒打美國隊先發投手庫恩斯（Tegan Kuhns），為中華隊取得領先，7局上更是臨去秋波再補上1分打點安打。

王念好在本屆賽事前三戰都敲安，不過近3場出賽5打數掛零，今天經過美國隊抗議後更換球棒，反而炸出個人本屆賽事首轟、中華隊第4轟，全場4打數2安打、3分打點，打擊率上升到2成94。

王念好 中華隊

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