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中職／周思齊看高國輝退休有感 不接受老就是一直對抗

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
周思齊（左）是中職第二資深球員。記者陳正興／攝影
周思齊（左）是中職第二資深球員。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊41歲老將周思齊是中職第二資深球員，富邦悍將隊高國輝退休一事讓他頗有感觸，對於老不老的問題有一套見解，他說：「很多外力、很多人一直告訴你老了，如果真的接受，一天就變老。」

統一獅隊高國慶已經44歲，是中職現役最資深球員，接著是周思齊、味全龍隊林智勝、獅隊潘威倫。

高國輝突然宣布季後退休，成為圈內熱烈討論的話題，林智勝直言，得知消息真的嚇一大跳，以他的實力可以再拚下去，也強調「葉總」葉君璋提醒球員，絕對不要說自己很老。

高國輝現年37歲，決定高掛球鞋，周思齊說：「這是人生的選擇，以後重新開始就當做新生。」

周思齊表示，棒球最像人生，不管投手、打者或是守備都是一人，雖是獨立作戰，又需團隊合作，確實是高技術的運動。

儘管已經邁入不惑之年，周思齊從未設定何時退出球場，他說：「不接受老就是跟自己一直對抗。」

周思齊 高國輝 林智勝

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