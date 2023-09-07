U18世界盃／日韓大戰 知花慎之助4打點、山田脩也開轟

U18世界盃青棒賽複賽第一天就上演日韓大戰好戲，知花慎之助為日本隊敲回4分打點，山田脩也更補上球隊首轟，最終就由日本隊以7：1擊敗南韓隊，在複賽取得2勝1敗戰績。

南韓預賽沒打完的賽事延到今天早上補完，以8：1擊敗波多黎各隊後取得A組第二，也讓他們在複賽首戰就要對上宿敵日本。

身處B組的日本預賽賽程5日就結束，以逸待勞之下，在2局下先發動攻勢，失誤加安打在1出局後攻占一二壘，右外野手知花慎之助的一支深遠長打清空壘包，自己也衝上三壘，並靠尾形樹人的安打回來得分，日本取得3：0領先。

6局上南韓追回1分，靠得是2出局二壘有人時，呂東健、朴智奐的接連安打得分；只不過日本在6局下還以顏色，山田脩也轟出左外野陽春砲，知花慎之助更是在二三壘有人時敲安，又進帳2分打點，尾形樹人也補上1分打點安打。

沖繩尚學今年夏季甲子園打進四強，卻輸給最終拿下冠軍的慶應高校，知花慎之助就是沖繩尚學成員之一，也入選U18日本隊，今天3打數2安打、4分打點，包辦大半分數，賽會打擊率也來到3成13。

山田脩也則是甲子園亞軍仙台育英高校成員，作為游擊手有著出色的守備，然而今天賽前僅敲出2安，對南韓前2打席也都吞K，卻成為全隊第一位開轟的打者。

日本推出壓制美國隊的前田悠伍先發，投完4局沒掉分退場休息，僅被敲1安打，另有1次三振，用球數47顆只需要休息1天，後天中華隊仍有可能遇上這位強力左投。