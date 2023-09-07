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中職／辣個男人來了！統神開球 降臨樂天桃猿電競趴

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿將於9月16日、17日電子競技（ Electronic sports）主題趴，邀請「亞洲統神」張嘉航將在17日登場開球。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿將於9月16日、17日電子競技（ Electronic sports）主題趴，邀請「亞洲統神」張嘉航將在17日登場開球。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿將於9月16日、17日，舉辦電子競技（ Electronic sports）主題趴，將邀請多名實況主、電競狂人到場，第一波就是「辣個男人」降臨，「亞洲統神」張嘉航將在17日登場開球。

電競主題趴結合傳統運動與新興運動的競技魅力，除了向10號隊友帶來強大的效能體驗之外，電競場上知名遊戲實況主、美麗嬌點以及電競狂人都將一彈接一彈出現。

9月17日將由桃猿電競趴夥伴「AGON by AOC」邀請從出生便一路在桃園求學、成長邁向職業殿堂的「Godtone亞洲統神」張嘉航，降臨全猿主場拉風登場開球。

遊戲實況圈多年的亞洲統神，於2023創立了《英雄聯盟》職業戰隊「Hell Pigs地獄豬」，並以戰隊老闆aka先發打野身份親自參戰、屢創驚奇戰果，成為今年夏天台灣電競最火紅話題人物。

本次電競趴統神更將率戰隊成員和「地獄豬」指定電競螢幕品牌「AGON by AOC」攜手於9月17日全猿主場帶來一系列的賽前互動與局間活動。

而9月16日電競趴首日，桃猿好夥伴「HP」將邀請三位風靡遊戲實況圈，甚至曾任戰隊經理、電競選手的人氣嬌點實況主：Leggy、Niya妮婭、喬米Qiaomi，來到現場參與盛會。

平常都在線上和大家相見的三位，9月16日不但會前來樂天桃園棒球場與大家線下相見，當天也將化身桃猿實況特派員 現場開台實況，用實況的鏡頭帶領線上粉絲一同開箱全猿主場。

樂天桃猿 棒球

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