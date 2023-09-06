U18世界盃／中華隊推張峻瑋抗美 複賽門票搶起來

U18世界盃青棒賽中華隊預賽取得5連勝，明天開打的複賽具有2勝優勢，首戰將對上衛冕軍美國隊，由「火球男」張峻瑋掛帥先發。

中華隊今天在預賽最終戰以16：2大勝波多黎各隊，先發投手孫易磊用球數雖不受隔場限制，但教練團未安排他二連戰，而是交給擁有154公里球速的張峻瑋。

張峻瑋在3日預賽對墨西哥隊先發時，曾繳出4局被敲2安、失1分的好投，投出4次三振另有2次四壞保送，該役最快球速達到151公里，球隊雖贏球，但他無關勝敗。

中華隊挺進複賽超級循環賽後將在天母棒球場出賽，依序對上A組第1的美國、第3的荷蘭、第2的日本，比賽時間都排在晚場，下午6點30分開打，中華隊也是目前唯一全勝隊伍。

超級循環賽門票已經開放線上預售，至每場開賽前6小時截止預售，現場售票於每場開賽前1小時30分開始售票，現場售票僅販售預售剩餘之當日票券，無法提供選位。