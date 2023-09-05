中職／陳琥0.0局投球驚魂 兄弟7:0打到7:5驚險斷猿隊5連勝
中信兄弟隊今天7：0的領先打到驚心動魄，陳琥登板面對4人次沒拿到出局數，釀成樂天桃猿隊的5分大局，兄弟終場仍以7：5贏球，終止猿隊的5連勝。
此役由洋投先發內容兩樣情，兄弟洋投艾士特先發6局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振；猿隊道博格則是只撐2局，被狂掃8安打、失7分（責失5分）。
道博格首局的危機從保送岳政華、王政順安打開啟，詹子賢敲出2分打點二壘打，催生3分大局，第2局更是單局被敲5安打，加上游擊手林子偉的失誤，都讓失血持續擴大，兄弟打了一輪、攻下4分，轉眼已經取得7：0領先。
猿隊的轉機在艾士特退場後出現，兄弟第一任後援投手陳琥就讓戰局緊張起來，第7局以保送廖健富開局，連挨2安打形成滿壘，再面對林子偉投出保送送分，面對4人次都沒解決，留下0.0局投球；依然是滿壘場面，彭識穎接手的第1個打席、第2球就被陳俊秀掃出滿貫砲，猿隊追近到5：7。
兄弟由吳俊偉把關8、9局，只面對「低消」的6人次，守下這場勝利，也守住艾士特的第3勝。
在道博格2局爆的情況下，曾仁和中繼繳出一場好投，投5.1局僅被敲3安打、無失分，也是此役亮點。
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