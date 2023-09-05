中職／艾士特先發好投助兄弟奪勝 陳俊秀滿貫砲成空響

中職中信兄弟今天在前2局就灌進7分，且先發投手艾士特演出6局無失分好投，雖然樂天桃猿隊的陳俊秀在第7局轟出滿貫砲，不過終場兄弟仍以7比5奪勝，桃猿5連勝中斷。

今天在桃園球場的賽事，兄弟在1局上就展開攻勢，二、三壘有人時，詹子賢敲出二壘安打，帶有2分打點，接著江坤宇擊出內野安打，再發動雙盜壘攻下1分；2局上更是曾頌恩、王威晨、岳政華、王政順、陳子豪都敲安打，江坤宇再擊出高飛犧牲打，加上游擊手林子偉發生失誤，單局得4分。

第3局一度因為現場雨勢過大而暫停，經過近1個小時等待後比賽恢復進行。桃猿隊在7局下反攻，利用1次保送、2支安打攻占滿壘後，林子偉選到保送擠回1分，之後陳俊秀一棒從彭識穎手中轟出滿貫全壘打，僅剩2分落後。不過兄弟後續沒有再掉分，終場仍以7比5擊敗桃猿。

兄弟先發投手艾士特今天用91球主投6局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出8次三振，沒有失分演出優質先發，奪下本季第3勝，也獲選為單場MVP。艾士特退場後，陳琥1個人次都沒有解決就丟4分，彭識穎投1局失1分，不過最後吳俊偉後援2局好投無失分，守下勝利。

桃猿隊先發投手道博格則是用75球僅投2局，就被敲8支安打，投出2次保送，失掉7分含5分責失，吞下敗投。不過接替登板的曾仁和長中繼投5.1局，僅被敲3支安打，送出5次三振，沒有失分，繳出好表現幫助球隊止血。