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U18世界盃／對波多黎各延賽投手影響大 用球數需掌控好

中央社／ 台中5日電
中華隊先發投手孫易磊。記者林伯東／攝影
中華隊先發投手孫易磊。記者林伯東／攝影

U18世界盃棒球賽中華隊原訂今晚跟波多黎各比賽因雨延至明天，先發投手不變仍是孫易磊，總教練吳柏宏表示，延賽對投手安排影響大，明天關鍵比賽每一任投手用球數都需要掌控好。

U18世界盃棒球賽A組預賽中華隊拿下4連勝確定晉級超級循環賽制複賽，原訂今晚要跟波多黎各交手，但因為洲際棒球場地區雨勢不斷，比賽延至明天原場地舉行，開打時間為早上9時。

兩隊先發投手維持不變，中華隊派出右投手孫易磊先發，波多黎各的投手為左投馬丁尼茲（AlexisMartinez）；孫易磊開幕戰對澳洲7局完封勝、表現亮眼，明天關鍵比賽全力搶勝，至於對手馬丁尼茲本屆還沒有出賽紀錄、較難掌握。

A組目前確定晉級的隊伍為中華隊、韓國、波多黎各，但分組排名未定，B組則確定美國排名第一晉級，接著依序為日本和荷蘭，美國、日本、荷蘭各帶著1勝1敗晉級複賽，中華隊與波多黎各比賽更顯重要，若能搶勝，就能以分組排名第一、帶著2勝晉級複賽，取得晉級冠軍戰優勢。

此屆比賽對於投手用球數隔場限制有更細的劃分，比賽延至明天，接著7日開始打複賽，總教練吳柏宏接受中央社記者訪問時直言：「延賽對於投手群安排影響很大。」

吳柏宏表示，明天和波多黎各的比賽必須全力搶勝，但若按照原本設定，孫易磊先發完後，可以有充裕的休息時間最後一天決賽也可以出賽，但因為延賽影響，用球數控制更重要，明天的每一任投手，用球數都需要掌控好，才能讓複賽投手調度安排更有彈性。

馬丁尼茲 棒球

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