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中職／胡金龍另類恭喜高國輝退役 「有時間練短桿了」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高國輝、胡金龍為義大犀牛隊同梯選秀挑進的選手。本報資料照片
高國輝、胡金龍為義大犀牛隊同梯選秀挑進的選手。本報資料照片

2012年底選秀分別以第一和第二指名加入義大犀牛隊，高國輝先一步決定退役，胡金龍昨天看到新聞，不敢打電話給他，他說心情當然有不捨，但也想為他的「完美轉身」說聲恭喜，因為可以體會他生理、心理上的疲憊，忍不住感嘆「好想回到28歲」。

犀牛球團史上的第一次選秀，前兩支籤帶回兩位旅美選手，胡金龍、高國輝都在中職場上打下無數獎項，除了旅美時期建立的交情，彼此也是球隊宿舍鄰居，胡金龍笑說：「他的小朋友從小看到大啊！」

胡金龍透露，畢竟年紀有了，兩人之前就聊過還能再打多久，「我也是跟他說也夠了啦！往後還有很多日子要走，不可能一直侷限在這裡，該完美轉身就轉身。」

他相信高國輝已經做了很多努力，但年紀對選手生涯來說真的是最現實的問題，「身體恢復變慢，訓練強度要跟上年輕人很難，疲累會很明顯，要維持在比賽強度，相當不容易。」語畢還意外來了一記閃光彈，「不是每個人都像陳鏞基那麼厲害。」

胡金龍熱衷於高爾夫，高國輝則是這幾年才開始學，胡金龍笑答：「其實高爾夫是很好的休閒，走一走、踏踏青，他現在應該有很多時間去打，他有說他要加強短桿，現在有很多時間可以去練。」

胡金龍 高國輝 高爾夫

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