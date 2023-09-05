中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

高國輝去年站在職棒生涯的十字路口，選擇繼續直行、留在富邦悍將隊打拚，如果當時轉個彎、決定轉戰味全龍隊，是否會通往不一樣的終點？高國輝回應：「問另一個平行時空的我才知道，已不可能發生的事，我不想回答。」

高國輝去年季外被放在60人名單之外，悍將球團徵詢他轉任教練的意願，但龍隊出手，為高國輝開啟延續選手生涯的選項，本就希望留人的悍將也因此改變心意，同意他以選手身份再戰，只是故事的結局並未再掀一波高潮，高國輝最終還是決定退休。

高國輝說，為了打好成績，在二軍也持續花很多時間練習，但怎樣都找不回那個好的感覺，「加上比賽成績、機會也越來越少，我想這應該是我會決定退休的原因之一。」

他拿下東山再起獎的2020年賽季前，其實已經動了退休念頭，「老實說，那年有點抱著姑且一試的心情，下了場就是全力以赴，那年抱著傷痛撐整季，本來是和自己講，那年打不好就退休，沒想到讓我有機會再打兩、三年。」