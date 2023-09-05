快訊

雨彈升級！熱帶低壓+對流雲系發威 全台19縣市豪大雨特報

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊高國輝出席引退記者會。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊高國輝出席引退記者會。記者侯永全／攝影

高國輝去年站在職棒生涯的十字路口，選擇繼續直行、留在富邦悍將隊打拚，如果當時轉個彎、決定轉戰味全龍隊，是否會通往不一樣的終點？高國輝回應：「問另一個平行時空的我才知道，已不可能發生的事，我不想回答。」

高國輝去年季外被放在60人名單之外，悍將球團徵詢他轉任教練的意願，但龍隊出手，為高國輝開啟延續選手生涯的選項，本就希望留人的悍將也因此改變心意，同意他以選手身份再戰，只是故事的結局並未再掀一波高潮，高國輝最終還是決定退休。

高國輝說，為了打好成績，在二軍也持續花很多時間練習，但怎樣都找不回那個好的感覺，「加上比賽成績、機會也越來越少，我想這應該是我會決定退休的原因之一。」

他拿下東山再起獎的2020年賽季前，其實已經動了退休念頭，「老實說，那年有點抱著姑且一試的心情，下了場就是全力以赴，那年抱著傷痛撐整季，本來是和自己講，那年打不好就退休，沒想到讓我有機會再打兩、三年。」

高國輝 富邦悍將 味全龍

延伸閱讀

中職／退役決定先告訴家人 高國輝唯獨忘了打給高國麟

中職／被林哲瑄攻破淚腺 高國輝最不捨全力揮棒的感覺

中職／知道他想退不去戳破 林哲瑄還沒準備好告別高國輝

中職／猜不透高國輝為何退休 林智勝急著找經紀人解惑

相關新聞

中職／被林哲瑄攻破淚腺 高國輝最不捨全力揮棒的感覺

告別棒球情人，富邦悍將隊高國輝今天在引退記者會上忍得好好的淚水，在看到林哲瑄淚眼走進來的瞬間失守。想到即將告別選手生涯，...

中職／退役決定先告訴家人 高國輝唯獨忘了打給高國麟

高國輝告別選手生涯，在新聞出來前已經告訴家人，唯獨漏了小弟高國麟，羅國華的反應則是相當淡然，「他說是喔！那就這樣啊！」

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

高國輝去年站在職棒生涯的十字路口，選擇繼續直行、留在富邦悍將隊打拚，如果當時轉個彎、決定轉戰味全龍隊，是否會通往不一樣的...

中職／高國輝下一站…教練？林華韋：盼他準備迎接更大挑戰

高國輝告別選手生涯的場合，湧入超過25台攝影機，回想2005年與水手隊簽約旅外的記者會，高國輝說同樣是即將迎接人生的新篇...

中職／樂天女孩菲菲日本行遭偷摸大腿 曝其他團員也受害

樂天桃猿啦啦隊副隊長菲菲日前和成員到日本遊玩，沒想到卻被陌生男子摸大腿，而且走在後面的隊友筠熹也受害，讓她直呼好傻眼。 菲菲日前跟到橫濱參加日本母公司活動，並趁工作空檔時於當地旅遊。她近日在個人

U18世界盃／A組晉級隊伍確定 中波戰力拚分組第一

U18世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定為中華隊、波多黎各、韓國，今天中華隊與波多黎各比賽攸關帶入複賽勝場，力拚分組第一，將由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦