中職／退役決定先告訴家人 高國輝唯獨忘了打給高國麟

高國輝告別選手生涯，在新聞出來前已經告訴家人，唯獨漏了小弟高國麟，羅國華的反應則是相當淡然，「他說是喔！那就這樣啊！」

來自花蓮縣光復鄉的高國輝，是4兄弟中的大哥，高國麟、羅國華、羅國龍、高國麟4人都進入職棒舞台，寫下棒壇佳話，而在高國輝退役後，只剩年紀最小的高國麟還在職棒場上。

高國輝透露，知道球團會在周一發新聞，「希望自己的家人是在新聞出來前就知道，前幾天晚上有告訴他們。」羅國華的反應相當淡然，只是回應「是喔！」，高國輝不好意思笑說：「唯一忘記就是告訴國麟，忘了打給他，我想他應該是透過新聞才知道。」

高國麟近兩年成績欠佳，8月底剛因左側腹肌拉傷下二軍，高國輝說：「他這陣子剛好受傷，雖然是人生中比較低潮，但希望他不要放棄，不要放棄就有希望，希望他能堅持到底。」