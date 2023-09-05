中職／被林哲瑄攻破淚腺 高國輝最不捨全力揮棒的感覺

告別棒球情人，富邦悍將隊高國輝今天在引退記者會上忍得好好的淚水，在看到林哲瑄淚眼走進來的瞬間失守。想到即將告別選手生涯，高國輝說最遺憾是無法以球員身分幫助悍將奪冠，最捨不得的，則是在球場上全力揮棒的感覺。

高國輝今年球季打完退役，球團在今天在新莊棒球場為他安排記者會，親口述說做出這項決定的心路歷程。

高國輝指出時間點，6月打完未來之星交流賽，覺得自己表現已經無法再像從前，開始有這個想法，「換一個角色，幫助年輕球員，會不會更好一點？」動念之後，他思考了2、3個月，在8月19日打了電話給總經理陳昭如，告知退役決定，「把舞台留給年輕選手，相信他們可以做得比我更好。」

高國輝最遺憾的是，無法以選手身分幫助悍將奪冠，「我是真的很想幫悍將拿一座總冠軍，球員身分拿不到，未來擔任教練，希望幫助他們趕快成長、成為一軍戰力。」

富邦悍將隊高國輝今天在引退記者會上忍得好好的淚水，在看到林哲瑄淚眼走進來的瞬間失守。記者侯永全／攝影

高國輝退役後的職務尚未確定，高國輝說：「球團未來要我做什麼，我沒有設限，會全力配合。」陳昭如透露，「球團今年初就有和他討論過，也和國外球團初步討論、協助安排，確認後再和大家宣布。」

記者會尾聲，球團安排他的至親好友林哲瑄現身送上禮物，結果林哲瑄一進門就落淚，觸發高國輝淚腺，「我忍很久，剛好看到他進來先掉淚，我就淚崩了。」高國輝事先並未告知他退役決定，「我想這是我自己的人生，我必須要好好思考清楚，和家人、經紀公司討論了很久，這是我最終得到的答案。」