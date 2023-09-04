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中職／王維中關門造成最大危機 葉君璋直言控球走鐘

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
味全龍王維中面對3名打者，被敲出1支安打、1次四壞球保送。記者余承翰／攝影
味全龍王維中面對3名打者，被敲出1支安打、1次四壞球保送。記者余承翰／攝影

味全龍隊洋投鋼龍今天優質先發，以1：0領先到8局結束，總教練葉君璋9局下換上王維中，造成全場最大危機，再推出陳冠偉才解危，驚險保住勝利，葉君璋說：「王維中的狀況沒有特別好。」

王維中面對首名打者李宗賢，就被揮出安打，雖順利解決下一棒葉子霆，卻保送張進德形成一、二壘有人。

陳冠偉緊急登板，連續解決范國宸、申皓瑋，奪下本季第8場救援成功，為鋼龍保住本季第10勝，也是近6場先發首勝。

王維中投0.1局無失分，拿下本季第16場中繼成功，和中信兄弟隊蔡齊哲並列全聯盟第二，落後兄弟隊吳俊偉3場。

葉君璋形容這場比賽贏得驚險，主要就是第9局，他說：「王維中控球走鐘，投球感覺怪怪的，沒有自信，今天就是這個狀況。」

鋼龍用96球完成8局任務，只被揮出3支安打、飆出7K，成為中職本季第一位10勝投手，但挑戰生涯首場完投紀錄不成。

葉君璋表示，有想過讓鋼龍投第9局，但球數快到100才換人，他已是非常完美的8局。

王維中 葉君璋

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