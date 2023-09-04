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中職／贏球牽起他的手 呂詠臻看照片才驚覺「牽那麼緊！」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
呂詠臻拿下生涯第一個救援點，捕手蔣少宏賽後牽起他的手，搖起手手一起走向隊友。圖／味全龍隊提供
呂詠臻拿下生涯第一個救援點，捕手蔣少宏賽後牽起他的手，搖起手手一起走向隊友。圖／味全龍隊提供

味全龍隊2日打到延長10局4：1擊敗統一獅隊，終止7連敗，呂詠臻登板雖上演劇場，最終還是無失分守成，拿下生涯第1個救援點，還有一張閃瞎眾人的牽手照，他當下沒感覺被牽手手，直到看到大家分享也嚇一跳，「有牽這麼緊嗎？」

龍隊該役在台南球場廝殺到延長賽，10局上先靠牽制失誤及林智勝的安打攻下3分超前，呂詠臻從平手時就在準備，上場時機突然變成把關3分領先，他坦言當然有壓力，「這陣子大家壓力都滿大。」

一出局後連續讓3棒上壘形成滿壘，而龍隊近期多場無言的逆轉敗，呂詠臻當然也有閃過這些畫面，但持續給自己心理建設，「告訴自己，相信自己，上去盡量把自己能做的、擅長的做好，結果就順其自然，這是當下最重要的事。」

生涯第一個救援點，呂詠臻並未留下特別紀念，倒是一張充滿粉紅泡泡的照片流傳，蔣少宏在比賽結束瞬間順勢牽上了他的手，呂詠臻當下並未察覺，賽後看到球迷標記、粉絲團分享、蔣少宏分享才發現，「喔～原來有這一幕。」

他說當下印象只有抓下最後一個出局數很振奮，要跟大家一起圍圈圈、抱抱ending pose，看到照片才驚覺，「欸！有牽那麼緊嗎？還牽那麼久！」

蔣少宏 林智勝 統一獅

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