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中職／丘昌榮談高國輝退休 若非受傷有單季50轟實力

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
高國輝。 報系資料照
高國輝。 報系資料照

富邦悍將隊37歲老將高國輝宣布退休，將結束中職生涯11年，悍將隊總教練丘昌榮今天表示，高國輝是三屆全壘打王，身手、表現無庸置疑，尊重他的決定。

高國輝2013年從義大犀牛隊起步，2014到16年完成中職全壘打王3連霸，保有聯盟單季最多39轟紀錄，生涯170轟和中信兄弟隊張志豪並列史上第6。

高國輝生涯11年只有2015年全勤出賽120場，也創下單季39轟紀錄，共有8次出賽未達百場，丘昌榮認為，高國輝如果不受傷，一定有單季50轟的實力。

高國輝今年在一軍出賽27場是近6年最低、生涯第2低，打擊率1成89、全壘打3支、打點9分；丘昌榮表示，少在一軍的原因，成績是其中之一，打數沒有特別多，以球隊目前的狀況，多重考量還包括隊型。

丘昌榮認為，一名球員若能出賽80到89場，貢獻度就很高，全勤實屬難得。

至於對高國輝最深刻印象，丘昌榮說：「就是很會打全壘打，擁有一棒超前的能力，有很好的力量、對動作要求很高，也會提攜、指導後輩。」

高國輝 丘昌榮

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