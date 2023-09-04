中職／9雄鷹合約公布 「小王溢正」王柏傑簽約金470萬

台鋼雄鷹隊今天公布季中選秀帶回的「10-1」名選手合約，除了於8月中交易轉隊的狀元郎林子偉外，剩下9人都已經完成簽約並報到。

雄鷹今天原定舉辦媒體茶敘，為9位新人安排加盟儀式，但高雄因颱風宣布停班停課、活動跟著喊卡，今天透過新聞稿揭曉選手合約、背號，9名新雄鷹包含6名投手、1名捕手、2名內野手。

雄鷹在前兩輪各多1支籤，第二支首輪籤（第7順位）選進的左投王柏傑挑選背號12，簽約金470萬元、激勵獎金100萬元。他在選秀前被評價為類似王溢正類型，進職棒後戲劇性與王溢正成為隊友。

第2輪第1順位的內野手陳飛霖，挑選背號3號，簽約金440萬元、激勵獎金60萬元；第2輪第7順位捕手陳世嘉，則是背號78，簽約金350萬元、激勵獎金60萬元。

第3輪內野手張誠恩挑選背號93，簽約金330萬元、激勵獎金110萬元，第4輪投手曾奕翔挑選背號54，簽約金250萬元、激勵獎金80萬元，第5輪投手巫柏葳背號45，簽約金170萬元、激勵獎金65萬元，第6輪投手林詩翔背號48，簽約金120萬元、激勵獎金50萬元，第7輪投手郭俞延背號98，簽約金90萬元、激勵獎金70萬元，第8輪投手黃群背號46，簽約金50萬元、激勵獎金50萬元。

雄鷹去年選進的創隊球員，經歷超過半個賽季的二軍例行賽，現正持續成長，而今年季中透過選秀及交易共增加12位選手，且獲得王柏融契約權轉讓，持續茁壯陣容。