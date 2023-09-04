中職／高國輝170轟史上第6 桃園40轟、8度棒打王溢正

富邦悍將隊高國輝將於今年球季打完引退，目前中職生涯累積170轟，最大貢獻者來自與他同齡的「姊姊」王溢正，最多轟球場則毫不意外是曾讓他擦亮「桃園王」封號的桃園球場。

高國輝目前在生涯全壘打榜上與張志豪並列第6，前5名為林智勝（302）、張泰山（289）、林益全（208）、林泓育（198）、彭政閔（192），曾連續3年拿下全壘打王，最輝煌一季是2015年單季39轟，寫下中職史上新猷，至今無人能破。

高國輝的全壘打清單上，王溢正的名字出現最多次，兩人同為1985年次，高國輝生日為9月26日，王溢正則是10月9日，都是「天秤男」，對戰出現8發全壘打，其中5轟降落在桃園球場；官大元的7轟居次，接著是德保拉、羅曼等6人並列的5轟。

昔有「桃園王」美名，高國輝在桃園球場共敲40轟，確實是他全壘打最多產的球場，接著才是所屬球隊大本營的新莊36轟、澄清湖（義大犀牛隊）33轟。