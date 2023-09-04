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中職／棒球情人封號始自犀牛副領隊 高國輝曾更想當「勤人」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
旅美層級最高2A、國際賽經驗豐富的高國輝，在2012年底選秀由義大犀牛隊第二指名挑選。本報資料照片
旅美層級最高2A、國際賽經驗豐富的高國輝，在2012年底選秀由義大犀牛隊第二指名挑選。本報資料照片

富邦悍將高國輝即將迎來選手生涯的最後一次「完美輝擊」，中職史上不乏球員曾被冠上「棒球情人」，但從此成為專屬封號的只有高國輝一人，而這其實來自2013年義大犀牛隊副領隊之口。

2013年還是職棒新軍的犀牛隊，在球團史上第一次選秀第一順位選進胡金龍，旅美層級2A、國際賽經驗豐富的高國輝原本也被預期首輪上榜機會高，但在兄弟象隊挑選陳鴻文、統一獅隊挑選羅錦龍、Lamigo桃猿隊挑選曾琮萱後，犀牛隊在第二輪再選到高國輝大豐收。

時任犀牛隊副領隊的張哲欽，一看到高國輝，就覺得對女性球迷很有吸引力，看好他人氣、形象俱佳，說出：「以往有棒球王子、棒球先生，我們為何不也來塑造一個棒球情人呢？」

「棒球情人」之名從此不脛而走，剛獲得這個封號時，其實讓高國輝很不好意思，笑說更想當「棒球勤人」，也在2015年真的完成120場出賽全勤，真的把「情人」變「勤人」。

有趣的是，高國輝2015年季前設定的目標是「出賽100場、30轟、20盜」，該年最終締造120場、39轟，但7盜與目標相差甚遠，球季尾聲被問到此事，他解釋一方面是因為中外野守備的體能負擔，「一方面也因為自己真的（體重）太重了」。被問到來年是否繼續挑戰，笑答：「我已經發現這真的很難了。」該年的7盜已是高國輝生涯單季最多盜壘數。

義大犀牛隊2012年選秀前兩指名帶回胡金龍、高國輝，隔年初馬上為母企業旗下的遊樂園拍攝過年宣傳影片。本報資料照片
義大犀牛隊2012年選秀前兩指名帶回胡金龍、高國輝，隔年初馬上為母企業旗下的遊樂園拍攝過年宣傳影片。本報資料照片

高國輝 棒球 胡金龍 義大犀牛 富邦悍將

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