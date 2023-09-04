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中職／讓全台熱戀的3分砲、單季39轟 高國輝用全壘打寫情詩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2008年北京奧運8搶3最終資格賽，高國輝（羅國輝）面對加拿大隊擊出三分全壘打，一度逆轉戰局。本報資料照片
2008年北京奧運8搶3最終資格賽，高國輝（羅國輝）面對加拿大隊擊出三分全壘打，一度逆轉戰局。本報資料照片

再戰一年，未讓高國輝的故事在選手篇章尾聲再翻騰出一頁高潮，今天富邦悍將隊證實他決定在今年球季後退役，當年隨「紅蜻蜓」旋律展開的中職生涯，打滾11季，終究走到了畫下休止符這一天。

來自花蓮縣光復鄉的高國輝，是4兄弟中的大哥，具備旅美資歷，2005年以簽約金18萬美元與水手隊締約，最高層級2A；踏入中職以前，先一步以2008年北京奧運8搶3資格賽面對加拿大隊的逆轉三分砲，進入台灣球迷視線中，帥氣的臉龐、豪邁的揮棒，伴隨著轉播台上的「羅國輝我愛你」，成為棒球生涯名場面。

高國輝在2012年中職選秀以義大犀牛隊第二指名加入球隊，曾連續3年拿下全壘打王，包括2014年的半季18轟、2015年的單季39轟，都寫下中職史上新猷，堪稱用全壘打寫日記的男人。

中職生涯前4季已有105轟，開轟效率驚人，但傷病牽絆了高國輝的砲管，2017到19年間平均每年只打45.7場，直到2020年重拾風采，以單季打擊率3成03、104支安打、25轟拿下東山再起獎，然而再起之後，卻是隨之而來另一次急墜。

高國輝去年在一軍打擊率不到2成，悍將隊季後已將他放在60人名單之外，有意安排轉任教練，但味全龍隊的出手，為他開啟續當選手的選項，悍將隊也同意讓他再以選手身分拚戰。高國輝在當時的訪問中提到，只要悍將隊有開選手合約，就會優先選擇留下，也自知不可能一直當選手，但在什麼時間點轉換需要再想一下，如果真的不行了，該退的時候就會退。

高國輝最終決定今年球季打完引退，悍將球團規畫9月30日、10月1日舉辦「完美輝擊：My Hero」主題日，而他征戰中職11季，目前累積出賽756場、2968打席、2629打數，敲出763支安打、170轟、550分打點，生涯打擊率2成90、上壘率3成62、長打率5成60，在生涯全壘打榜上與張志豪並列第6，前5為林智勝（302）、張泰山（289）、林益全（208）、林泓育（198）、彭政閔（192）。

高國輝（羅國輝）2005年與水手隊簽約，時任台北體院棒球隊總教練的高英傑出席記者會。本報資料照片
高國輝（羅國輝）2005年與水手隊簽約，時任台北體院棒球隊總教練的高英傑出席記者會。本報資料照片

中職選秀 高國輝 富邦悍將 中職

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