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中職／告別「棒球情人」 悍將公布2場高國輝引退賽

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中職／告別棒球情人 悍將公布2場高國輝引退賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊高國輝。本報資料照片
富邦悍將隊高國輝。本報資料照片

富邦悍將隊今天發出採訪通知，為高國輝的引退記者會、引退賽，確定這位「棒球情人」的選手生涯即將畫下句點。

悍將球團表示，高國輝決定將於今年球季結束後宣告引退，9月5日下午2點於新莊棒球場舉辦記者會，由高國輝本人對球迷及媒體朋友正式宣布，悍將球團將透過官方Twitch頻道進行直播。

引退賽於9月30日、10月1日登場，舉辦「完美輝擊：My Hero」主題日，邀請球迷朋友再一次重溫紅蜻蜓的旋律與棒球情人帶給我們的美好回憶。原訂9月30日、10月1日舉辦的「萌萌PET隊」主題日則將取消，造成不便，敬請見諒。

將在9月26日滿38歲的高國輝，本季在一軍出賽27場，74打數敲出14安打、3轟，打擊率只有1成89，5月中旬降下二軍後，未再回到一軍出賽，終在今天確定即將卸下選手身分。

高國輝 棒球 富邦悍將 中職

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