日職／王柏融棒打強投謙稱「我的榮幸」 雷射肩傳進監督視線

火腿隊監督新庄剛志視為打山本由伸的秘密兵器，昨天王柏融真的在第1打席第1球就打出安打，王柏融接受日本媒體訪問，謙虛說：「能從最強投手手中敲出安打是我的榮幸。」

王柏融昨天擔任第5棒、左外野手，3打數敲出1安打、另有1次保送，前3打席面對山本由伸，對戰結果依序是安打、保送、滾地球出局。

談到對戰敲安，王柏融笑著表示，「有掌握住失投球，山本真的是最棒的投手，所有的球路控球、球威都是頂尖的，很榮幸可以面對最強投手敲出安打。」

加上昨役在內，王柏融對戰山本17打數敲出6安打、打擊率3成53，王柏融對此謙虛表示，「剛好都在我狀況比較好時碰到他，如果狀況有一點差，我想就不會有好結果。」

昨天也是王柏融本季一軍首度在守備上亮相，1局上中川圭太在二壘有人的打席敲出左外野方向安打，二壘跑者池田陵真連跑兩個壘包，王柏融的回傳球精準到位，差一點就幫火腿擋下分數，這個play經過挑戰後維持原判，但王柏融的傳球也傳進監督的視線中。

新庄剛志指出，這球本以為對手可以輕鬆跑回這一分，但王柏融的傳球差點就抓到跑者，「守備很不錯呢！」