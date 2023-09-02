中職／朱育賢與骨刺共存 奪MVP與由規合照透露暖語

休了2場沒先發，樂天桃猿隊朱育賢今天一出閘就猛敲4安，包含一發陽春砲，賽後透露近期缺陣是受到骨刺困擾，「很感謝防護員，他們在後面幫助我們準備的過程，是外界看不到的。」

猿隊今天在桃園主場以10：1力壓富邦悍將隊，本周5戰全勝，總教練曾豪駒表示，球隊今天打線有做好串連、選球，結果自然出來，「當天做好當天的事，再來期待明天，不能掌握的事情不要想太多。」

朱育賢今天5打數4安打，敲回4分打點，賽後打擊率提升到2成98，賽後第一時間他先感謝防護員，「有他們的積極治療，對我們來說很重要。」

朱育賢從去年球季開始受到骨刺困擾，但還在能承受範圍，今年上半季一度腫脹而下二軍休息，打到現在還能維持不錯水準。朱育賢說：「這是自己要面對的，球季還剩下30幾場，先與它共存，季後再來討論看看怎麼做比較好。」

領完單場MVP獎座，朱育賢走回休息區時與日籍投手由規合照留念，由規沒能挺過洋將考驗，在8月30日遭到註銷，留下中繼0.1局失2分的成績，其中還包含朱育賢的1次失誤。

朱育賢表示：「他人很好，那一顆對他真的是滿抱歉的，他跟我說，那一場如果投出三上三下，未必會在大家心中留下印象，有安慰到我。」

朱育賢也不時找空檔約由規一起吃飯，體驗台灣生活，朱育賢說：「看到他練球時候的付出，展現出來的執著態度，滿讓人感動的。」