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中職／發球衣時間變變變 桃猿球迷批：這也能失誤

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊發放球衣時間變變變，引起球迷怨聲載道。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊發放球衣時間變變變，引起球迷怨聲載道。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今天舉辦「Girls Day」主題日，吸引大批球迷進場，然而贈品球衣的發放時間變來變去，引發球迷怨聲載道，排隊領球衣人潮更在場外形成長長隊伍。

海葵颱風靠近台灣，今晚在桃園棒球場的樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰，沒受到氣候影響正常開打，只不過以往作為賽事贈品的球衣進場就會發送，但今天賽前猿隊臨時改為5局結束後才開始發放，消息一出引起球迷反彈，擔心5局才領取可能排到比賽都打完了。

結果比賽打完第1局，現場突然公布可以開始領取球衣，大批球迷立刻擠爆本壘後方廣場區，只不過工作人員表示，是大螢幕誤植，球衣還沒開始發放，引發現場抱怨聲四起，直呼「搞笑喔」、「這也能失誤」、「把球迷當白癡」。

最後打到第3局，球場外又開始發放球衣，不少球迷得知消息後，排起長長人龍，長度足以從本壘後方排到一壘側底端，再繞回到本壘，球迷只能透過手機看轉播，避免錯過比賽。

樂天桃猿隊發放球衣時間變變變，引起球迷怨聲載道。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊發放球衣時間變變變，引起球迷怨聲載道。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿 富邦悍將 棒球 中職

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