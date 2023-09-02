快訊

海葵颱風暴風圈將再擴大 陸上警戒範圍擴及9縣市

新鮮人每月幫家裡繳2.8萬房貸 他怨夢想被父母扼殺

海葵颱風來襲！最新風雨預測出爐 明5地達停班停課標準

中職／恩力登板等時機 江少慶可能「像王維中」轉中繼

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
手肘受傷的江少慶開始傳接球，丘總考慮讓他以中繼身分回歸。 聯合報系資料照
手肘受傷的江少慶開始傳接球，丘總考慮讓他以中繼身分回歸。 聯合報系資料照

富邦悍將隊在洋將大限抉擇中，留下新洋投恩力，然而還沒有機會在一軍登板，總教練丘昌榮在等待時機，另外手肘受傷的江少慶開始傳接球，丘總考慮讓他以中繼身分回歸。

恩力在8月23日二軍登板時，面對味全龍隊投了3局，被敲2支安打，另有4次三振、3次四壞保送，丟掉1分非責失，獲取留用資格，丘昌榮表示：「投手教練覺得他球質不錯，但還是要在一軍投了才知道，一直在尋找時間點，目前先待命。」

江少慶在6月23日比賽中受傷，檢查後為右肘韌帶部分損傷及神經壓迫發炎，目前復健進度剛開始傳接球，丘昌榮認為，若恢復順利，有機會在球季後半段以中繼身分出賽，「就像王維中那樣」。

丘總也強調，這僅是個人想法，江少慶目前還在復健初期，何時能夠回歸還是需要醫生評估，會有這樣想法是因目前牛棚投手如陳冠勳、岳少華都比較年輕，若要投滿一整季，以教練角度會比較保留，「現在問他們，他們是都說沒問題。」

丘昌榮 江少慶

延伸閱讀

中職／3呎線之爭…丘總不解又跟上次不一樣 「我還在理解中」

中職／3呎線之爭連映2打席 丘總、葉總都來吵

中職／悍將洋投是否淘汰伍茲？看恩力二軍5局投怎樣

中職／江少慶肘傷不須動刀 丘總考慮從中繼回歸是選項

相關新聞

日職／王柏融3支1、兩度上壘 差一點開轟當追平英雄

火腿隊監督新庄剛志將王柏融視為打山本由伸的秘密兵器，今天交付第5棒、左外野手的重任，對戰第1球就敲安打、兩度上壘，可惜火...

中職／首奪月MVP梁家榮不敢期待 看身旁廖健富獎堆滿滿

看著休息室鄰居廖健富收到的獎座已經溢出來，樂天桃猿隊三壘手梁家榮才剛拿下生涯第一座單月MVP，但他笑說，自己沒有等很久，...

中職／後援奪月MVP好吃驚 要富蘭戈連4場登板也OK

富邦悍將隊「火球男」富藍戈以8月6中繼、1救援，且防禦率0的成績，收下生涯第一座單月MVP獎項，也是中職繼2020年5月...

中職／U18在台開打 13年前MVP林子偉說「做自己就好」

U18世界盃青棒賽在台灣熱鬧開打，中華隊在此大賽曾三度奪冠，樂天桃猿隊內野手林子偉就是2010年冠軍隊成員，更包辦MVP...

中職／恩力登板等時機 江少慶可能「像王維中」轉中繼

富邦悍將隊在洋將大限抉擇中，留下新洋投恩力，然而還沒有機會在一軍登板，總教練丘昌榮在等待時機，另外手肘受傷的江少慶開始傳...

U18世界盃／中韓戰預售票破三千 高中最強左投林維恩先發搶勝

U18世界盃棒球賽中華隊今天預賽第2戰與韓國隊交手，預售票已破3000張，今晚兩隊都派出王牌左投先發，中華隊派出現階段高中最強左投林維恩先發、全力搶勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦