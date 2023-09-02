中職／恩力登板等時機 江少慶可能「像王維中」轉中繼

富邦悍將隊在洋將大限抉擇中，留下新洋投恩力，然而還沒有機會在一軍登板，總教練丘昌榮在等待時機，另外手肘受傷的江少慶開始傳接球，丘總考慮讓他以中繼身分回歸。

恩力在8月23日二軍登板時，面對味全龍隊投了3局，被敲2支安打，另有4次三振、3次四壞保送，丟掉1分非責失，獲取留用資格，丘昌榮表示：「投手教練覺得他球質不錯，但還是要在一軍投了才知道，一直在尋找時間點，目前先待命。」

江少慶在6月23日比賽中受傷，檢查後為右肘韌帶部分損傷及神經壓迫發炎，目前復健進度剛開始傳接球，丘昌榮認為，若恢復順利，有機會在球季後半段以中繼身分出賽，「就像王維中那樣」。

丘總也強調，這僅是個人想法，江少慶目前還在復健初期，何時能夠回歸還是需要醫生評估，會有這樣想法是因目前牛棚投手如陳冠勳、岳少華都比較年輕，若要投滿一整季，以教練角度會比較保留，「現在問他們，他們是都說沒問題。」