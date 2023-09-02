日職／新庄剛志記得那一轟 王柏融對山本由伸打擊率破3成

日職火腿隊最近兩場比賽，台灣好手王柏融都沒能排上先發，今天要面對歐力士隊強投山本由伸或許有機會卡位，監督新庄剛志主動提及，對於2年前王柏融棒打山本由伸的全壘打印象深刻。

王柏融前一次先發出賽是8月30日，當時4打數1安打，扮演串連攻勢的角色，幫助球隊擊敗羅德隊，接下來31日則是代打敲出滾地球出局，9月1日對歐力士隊並未出賽，火腿隊靠上澤直之完投完封的表現以3：0贏球。

今天火腿隊要面對蟬聯兩年洋聯MVP的山本由伸，先發陣容會採取攻擊還是防守？監督新庄剛志昨晚賽後還無法決定，但特別提到王柏融的名字。

「王柏融啊。」新庄剛志表示：「東京巨蛋的那支全壘打，我對那個真的印象深刻。記得嗎？打山本由伸的那一支。」那是2021年5月12日王柏融棒打山本的日子，就連隔年山本由伸受訪時，都還記得那一轟。

新庄剛志是2022年才接任火腿隊監督，因此王柏融開轟的景象是透過影片看到，依舊留有印象，「那麼快的球還能咬到，很困難耶，那個揮棒打山本感覺很適合。」

新庄剛志另外也點名郡司裕也、馬丁尼茲、野村佑希等幾名選手，感覺上狀況都不錯，「數據上也跟我想的一樣，讓我好好想一想，有可能（先發名單）完全不同也不一定。」

王柏融生涯對戰山本由伸15打數5安打，打擊率3成33，其中有1發全壘打，2支二壘安打，去年球季王柏融敲出的2支安打裡，就有一支是對山本敲出。