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U18世界盃／台韓大戰王牌左投過招 林維恩vs.黃晙舒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊在U18世界盃棒球賽開門紅後，明天晚間6點半將在洲際棒球場出戰南韓隊，先發投手由平鎮高中左投林維恩擔綱。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
中華隊在U18世界盃棒球賽開門紅後，明天晚間6點半將在洲際棒球場出戰南韓隊，先發投手由平鎮高中左投林維恩擔綱。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

中華隊在U18世界盃棒球賽開門紅後，明天晚間6點半將在洲際棒球場出戰南韓隊，先發投手由平鎮高中左投林維恩擔綱，南韓隊也推出左投黃晙舒，重演去年對中華隊先發的戲碼。

中華隊首戰在天母棒球場以3：0擊敗澳洲隊，剩餘預賽將移師洲際球場，明天中華隊與南韓隊過招一戰，將是A組最關鍵戰役。

孫易磊在開幕戰演出83球完投完封勝，下一戰先發棒子交到林維恩手中，身高186公分的他，最快球速148公里，是今年玉山盃最有價值球員、投手獎得主，被視為主戰投手之一。

黃晙舒去年U18就對中華隊先發，投5局僅被敲2安打、無失分，送出6K，當時中華隊同場先發的投手為目前效力富邦悍將隊的黃保羅，也繳出5局僅被敲2安、無失分好投相互抗庭，中華隊該役以2：3落敗。

中華隊 棒球 U18世青賽

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