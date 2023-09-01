U18世界盃／日本隊甲子園陣容受矚目 教頭：機動性最重要

U18世界盃青棒錦標賽強隊之一日本隊，今天首戰將與西班牙隊交手，這次日本隊陣中最受矚目選手為丸田湊斗等甲子園球員，總教練馬淵史郎強調，機動性是最注重的球員組成特點。

U18日本隊這次由馬淵史郎連2屆領軍，與美國隊、巴拿馬、荷蘭、委內瑞拉、西班牙隊同被分在B組，爭取前3名進入複賽。

這次日本隊陣容中，有相當多今年夏季甲子園備受關注的球員，包括甲子園冠軍隊慶應高校的「美白王子」丸田湊斗，獲得亞軍的仙台育英高校則有4名選手入選，為所有高中最多；投手部分，「高校4大天王」之一的大阪桐蔭左投前田悠伍最值得關注。

不過花卷東高校強打佐佐木麟太郎、有長打能力的廣陵高校真鍋慧、九州國際大學附屬高校佐倉俠史朗等人均未獲選。對此日本隊總教練馬淵史郎接受台灣媒體訪問時表示，「如果從媒體角度來看，他們沒有入選是滿可惜的。」

馬淵史郎指出，這幾名強打的身體都有點狀況，尤其是佐佐木麟太郎的背有點不舒服，「另外2人身體狀況也沒有到很好，所以治療為優先，原本也很困擾到底要不要選他們，但最終還是想說讓選手以治療為主。」

在球隊組隊過程中的考量，馬淵史郎也強調機動性很重要，「投手盡量要多一點，而且不只要擔任投手，可能還要擔任一壘手這樣的角色，必須是『二刀流』才能應付這樣的比賽，有時候可能還要上去代跑。」

馬淵史郎指出，經過這樣的考量之後，一些是強打但可能負責位置沒有那麼多的選手，就不被優先考慮，最後選擇這批選手組成。至於被問到這次U18世界盃最需要注意的強敵，馬淵史郎則說：「大家都很強，每隊都是對手。」