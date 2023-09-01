黑豹旗／10月開打 中信銀發出召集令

二○二三年第十一屆中信盃黑豹旗全國高中棒球賽今年起列為Ｕ十八國手資格遴選賽事之一，長期冠名的中國信託商業銀行針對「黑豹生力軍」及「黑豹逃學生」發出召集令，希望新球隊、中斷參賽學校挑戰自我。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗是全台規模最大青棒賽事，過去十年已累積逾一千七百隊、三萬五千人次參賽，今年賽事預計十月十四日至十一月廿六日舉行，在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副棒球場、台南市善化棒球場、宜蘭縣立羅東運動公園棒球場、國立台灣體育運動大學、國立體育大學，及新北市重新棒球場、中山棒球場、大都會棒球場、三重棒球場等地開打，採不分區單敗淘汰賽制，九月十二日截止報名。

昨晚在天母棒球場開打的「Ｕ十八世界盃青棒錦標賽」，中華隊廿人名單中有十七位去年打過中信盃黑豹旗，今年起中信盃黑豹旗更將列為Ｕ十八國手資格遴選賽事之一，鼓勵青棒好手全力以赴，角逐國手資格。

為了解校園棒球推廣情況，中信銀行攜手教育部體育署及中華棒球協會，針對全台五百五十六所公私立高中及五專發出問卷調查，發現五十四％學校有棒壘球隊或社團，無棒壘球隊或社團的學校之中，亦有逾半數期待帶領學生欣賞職棒賽事。

調查亦顯示，學校解散球隊或社團的主因是無練習場地、人數或經費不足，為推廣基層棒球，中信銀行今年針對新報名的學校提供新台幣十萬元經費，作為採購球具、參賽交通及住宿費用，鼓勵學校邁出組隊第一步。