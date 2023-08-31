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中職／悍將打垮鄭凱文仍居榜首 王正棠罕見大號場外全壘打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王正棠3打數3安打，全場攻下4分打點，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
王正棠3打數3安打，全場攻下4分打點，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在台中洲際球場火力大放送，打爆中信兄弟隊先發投手鄭凱文，全場出現19支安打，王正棠3打數3安打，包括5局上場外陽春砲，一共攻下4分打點，獲選單場MVP，終場以14：7獲勝。

悍將一開賽就展開攻勢，李宗賢首局首打席安打，靠葉子霆犧牲觸擊、范國宸安打攻下全場第1分。

兄弟2局下還以顏色，詹子賢保送、周思齊安打，再靠林吳晉瑋內野滾地球攻占二、三壘，接著陳文杰安打攻下兩分，岳政華追加兩分砲，反以4：1超前。

悍將3局上攻勢猛烈，足足打了11人次，1出局後葉子霆、張進德、范國宸、申皓瑋、王正棠、林哲瑄連續6棒安打，以5：4逆轉戰局，兩出局後周佳樂、李宗賢安打再添3分，變成8：4領先。

悍將7分大局打下江山，5局上王正棠揮出右外野陽春砲，直接飛出場外形成465英尺大號全壘打；6局上葉子霆獲保送，范國宸、申皓瑋連續安打，加上王正棠犧牲界外飛球也有打點，再得兩分形成11：4。

兩隊最後兩局各添3分，兄弟落後太多，還是無法挽回戰局。

鄭凱文只投2.2局，面對18人次被揮出10支安打，失6分（4分自責）吞敗，本季戰績掉到4勝6敗，也吞下生涯第50敗。

余謙3局上登板，中繼3.1局被揮出4支安打、包括王正棠全壘打，另有兩次保送，送掉5分，謝榮豪後援0.1局失3分。

這場比賽一共出現29支安打，悍將先發9棒全部開張，李宗賢、范國宸也是3安猛打，狂攻14分寫下球隊本季單場得分最高紀錄，下半季15勝11敗，繼續和樂天桃猿隊並列榜首。

王正棠3打數3安打，全場攻下4分打點，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
王正棠3打數3安打，全場攻下4分打點，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

李宗賢 范國宸

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