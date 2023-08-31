青棒／參戰黑豹旗爭U18國手資格 新賽季9月1日起報名

2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將自9月1日起開始報名，長期冠名中信盃的中國信託商業銀行今年針對「黑豹生力軍」及「黑豹逃學生」發出召集令，黑豹旗今年起更列為U18青棒國手資格遴選賽事之一。

今年中信盃黑豹旗賽事預計自10月14日至11月26日舉行，採不分區單敗淘汰賽制，9月12日截止報名，賽前記者會及賽程抽籤將於9月17日於台北市花漾展演空間HANASPACE舉行。

今天晚上在天母棒球場開打的「2023年世界盃U18青棒錦標賽」，中華隊20人名單中有17位去年曾征戰中信盃黑豹旗，今年起中信盃黑豹旗將列為U18青棒國手資格遴選賽事之一，鼓勵青棒好手全力以赴，角逐國手資格。

為了解校園棒球推廣情況，中國信託銀行攜手教育部體育署及中華民國棒球協會，針對全台556所公私立高中及五專發出問卷調查，發現54%學校目前有棒壘球隊或社團，無棒壘球隊或社團的學校之中，亦有逾半數期待帶領學生欣賞職棒賽事，足見棒球是名符其實的全民運動。

調查亦顯示，學校解散球隊或社團的主因是無練習場地、人數或經費不足，為推廣基層棒球，中信銀行今年針對新報名的學校提供新台幣10萬元經費，補助校方採購球具備品、參賽的交通及住宿費用，鼓勵「黑豹生力軍」邁出組隊第一步；另外也召集「黑豹逃學生」，邀請已中斷參賽的學校挑戰自我。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗是全台規模最大青棒賽事，過去十年已累積逾1700隊、3萬5000人次參賽，本屆賽事將於台南亞太國際棒球訓練中心成棒副棒球場、台南市善化棒球場、宜蘭縣立羅東運動公園棒球場、國立台灣體育運動大學、國立體育大學，以及新北市重新棒球場、中山棒球場、大都會棒球場、三重棒球場等地舉行，