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日職／終結10打席乾旱 王柏融敲安扮火腿反攻起爆劑

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊台灣好手王柏融打破個人乾旱，今天面對羅德隊在7局上敲出相隔10打席的安打，更幫助球隊串連攻勢、超前比數，最終以3：2拿下勝利，避免被墊底的西武獅隊追上。圖／取自王柏融粉絲團
日本職棒火腿隊台灣好手王柏融打破個人乾旱，今天面對羅德隊在7局上敲出相隔10打席的安打，更幫助球隊串連攻勢、超前比數，最終以3：2拿下勝利，避免被墊底的西武獅隊追上。圖／取自王柏融粉絲團

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融打破個人乾旱，今天面對羅德隊在7局上敲出相隔10打席的安打，更幫助球隊串連攻勢、超前比數，最終以3：2拿下勝利，避免被墊底的西武獅隊追上。

火腿隊昨天以0：6輸給羅德隊，王柏融整場坐滿板凳，前一次出賽是27日對西武隊，先發打了2打席就退場，今天重返先發指定打擊、第8棒。

王柏融前兩打席被先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）壓制，3局上敲出中外野飛球出局、5局上靠失誤上壘，直到7局上面對右投橫山陸人，2出局、一壘有人的絕境下纏鬥到2好3壞，頻頻將153公里火球敲出界外，到第9球、135公里伸卡球，敲出右外野安打。

這支安打為火腿隊製造一三壘有人局面，在兩隊1：1戰平情況下，郡司裕也代打敲安得到超前分，下一棒松本剛也補上安打，送回站上三壘的王柏融，火腿隊單局攻下2分。

王柏融前一次敲出安打是23日對戰樂天隊時，到今天再次敲安，中間10個打席吞下4次三振，另有四壞、失誤上壘各1次，今天最後打席吞下三振，總計4打數1安打的成績，打擊率下降到2成92。

火腿隊先發投手龐塞（Cody Ponce）6局7K僅失1分的好投，拿下本季第3勝，也是3連勝；終結者田中正義雖上演劇場，還好守住最後1局僅掉1分。

羅德隊投手卡斯提歐先發6局被敲3支安打，僅掉1分非責失，無關勝敗，中繼的橫山陸人1局掉2分吞下敗投。

王柏融 火腿

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