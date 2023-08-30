中職／曾被德保拉招攬 威能帝加入猿隊準備好競爭

樂天桃猿隊今天註冊新洋投威能帝，最快下周就可在一軍先發，對中華職棒的競爭力有心理準備，因為跟中信兄弟隊德保拉、福來喜都很熟，還曾被德保拉招攬問說：「要不要來台灣體驗一下？」

威能帝昨天在二軍先發2局無失分，沒有被敲出安打，另有三振、保送各1次，最快球速更來到153公里，威能帝表示，剛來台灣還有時差問題，現在狀況越來越好，也準備好上場投球，「不去想太多，想太多反而給自己壓力。」

體驗過跟台灣打者的對決，威能帝認為，跟美國打者比較起來，中職打者腳程快、擊球率也高，走安打型的路線，「有問過外籍球員，這是競爭力很強的聯盟。」

威能帝在中職認識的外籍球員除了原本猿隊的雷法外，還包含同樣來自多明尼加的德保拉、艾里歐，威能帝更說：「之前德保拉有問過我要不要來台灣。」只不過那時候威能帝獲得釀酒人隊3A合約，沒有成行。

至於有「中職里長伯」之稱的福來喜，被媒體詢問後，威能帝也立刻伸出雙手比出大拇指，兩人在多明尼加跟皇家小聯盟時期都當過隊友，也對福來喜的蹲捕能力讚不絕口。

相較穩定的球速，威能帝認為自己的的強項在於心態，曾面對許多不同等級的打者，因此能夠保持心態去對決。