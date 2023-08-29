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中職／自己才是自己的「釘子」 林承飛扛住中線的責任
樂天桃猿隊帶著3分落後進入9局下，完成一場驚天逆轉，終場以6：5擊敗味全龍隊，林承飛面對林凱威敲出追平二壘打，此役繳出3安打、2打點的好表現，獲選單場MVP，賽後被問到林子偉是不是他的「釘子」，展現老將本色回應：「自己會要求自己。」
猿隊打線此役遭到龍隊投手鋼龍壓制，在他6局投球任內只有3安打，帶著2：5落後進入9局下，面對林凱威的投球，朱育賢、梁家榮先敲安上壘，一出局後，陳俊秀的生涯第1000安來得恰是時候，先幫猿隊追回1分，林泓育繼續選到保送擠成滿壘，林承飛敲出追平二壘打。
林凱威故意四壞保送陳晨威，龍隊換上王躍霖面對林立，並把外野手陳品捷換成曾傳昇，精心佈劃5人內野，結局卻是打向曾傳昇的球漏了一下，猿隊靠再見失誤收下勝利。
林承飛憑藉追平二壘打、3安猛打賞拿下單場MVP，談到9局的關鍵打席，他說：「在旁邊準備時，就有覺得不會給胖哥（林泓育）好打的球，在下面有禱告，希望心可以平靜下來，希望攻勢不要斷在我這棒。」林承飛表示，現在每一場勝利對球隊都很重要，目標在總冠軍。
具備大聯盟資歷的林子偉加入猿隊，定位游擊、二壘，外界認為將對林承飛的位置帶來刺激，但他直言：「我自己會要求自己該做什麼，既然還是把我放在中線，守備的責任也是滿大。」他說林子偉的加入，對球隊戰力是很大幫助，自己也會去模擬林子偉的守備，「滿輕快，在對投打之間的節奏，可以融入進去，會往這方面去努力。」
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