中職／德保拉8.1局優質先發 兄弟擊敗獅隊4連勝

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天靠先發洋投德保拉8.1局失1分好投壓制，率隊以3比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊，拿下近期4連勝，德保拉優質先發獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟晚間在主場台中洲際棒球場開賽就有攻勢，1局下1人出局後江坤宇、王政順接連安打，2人出局後許基宏適時安打送回球隊第1分。

兩隊2到5局都沒分數進帳，6局下兄弟靠王政順二壘打、滾地球推進，許基宏高飛犧牲打送回球隊第2分。

兄弟7局下攻勢再起，張仁瑋靠失誤上壘、暴投上二壘，再靠滾地球上三壘，王威晨安打替球隊多添1分保險分。

此外，德保拉（Jose DE PAULA）展現壓制力，直到9局上有狀況，先觸身球保送林靖凱，1人出局後被陳重廷敲出安打退場。

呂彥青接手後援，2出局後被蘇智傑敲出安打失1分，這1分要記在德保拉身上，呂彥青三振抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利。

德保拉總計用106球投8.1局，被敲出4支安打，投出5次三振、2次四死球，失掉1分責失分，拿下個人本季第8勝。