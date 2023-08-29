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中職／陳俊秀生涯1000安史上第27人 加百轟領17號碼牌

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳俊秀。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊陳俊秀。記者陳正興／攝影

中職相隔3年再出現進入「千安俱樂部」的新成員，樂天桃猿陳俊秀今天在9局下敲出安打、帶有1分打點，成為史上第27位達到1000安的選手，加上百轟則是史上第17人。

陳俊秀賽前累積999安，今天以先發一壘手、第7棒出戰味全龍隊，前3打席空手而歸，第4打席在第9局得點圈有人時面對龍隊終結者林凱威，一棒打出右外野方向安打，完成生涯第1000安。

中職前一次出現達陣生涯千安的球員，已要追溯到2020年7月24日，統一獅隊陳鏞基成為史上第26人，接下來兩季無人叩關，直到今天再新增陳俊秀。

現役球員中累積安打介於900到1000之間的打者，、林智平（951）、陳傑憲（922），兩人要在本季跨過都有難度。

樂天桃猿隊陳俊秀完成生涯第1000安。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊陳俊秀完成生涯第1000安。記者陳正興／攝影

陳俊秀 中職 樂天桃猿

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