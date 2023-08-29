U18世界盃／美國隊來勢洶洶 4人在美職潛力新秀排前10
U18世界盃棒球賽開打倒數，上屆冠軍美國隊昨天抵台、今天將與台灣打熱身賽，總教練卡戴爾認為美國隊特色是團結、投手群突出，陣中有4名球員在美職大聯盟選秀潛力排行前10名。
U18世界盃棒球賽將於31日在台灣開打，上屆冠軍美國隊昨天下午抵達台灣，今天馬上現身新莊棒球場，晚間將與台灣隊打自辦熱身賽，美國隊總教練卡戴爾（Michael Cuddyer）笑說，從美國到台灣是一趟很長的旅程，為了調整時差，自己在飛機上刻意不睡覺，但今天很多球員教練還是一大早就醒來。
卡戴爾表示，此批美國隊從96人名單開始，在6月打了9天的賽事，接著將名單縮減至40人，上週在美國南加州集訓，最後選出20人名單來台參賽；卡戴爾表示，此批美國隊的特色就是團結，投手群很突出，球員的態度很積極。
美國隊陣中有許多潛力好手，卡戴爾透露，陣中4名球員包括雷納（Bryce Rainer）、法蘭克（NoahFranco）、莫蘭多（Perry Morlando）、格瑞芬（Konner Griffin）有在美職大聯盟選秀潛力球員前10名內。
卡戴爾表示，目前對台灣隊的了解還不多，但感覺起來台灣球隊的球員身材條件都很好，投手群球速很快、控球很好，打球也很有紀律。
今天熱身賽美國隊派出先發投手為史特林（LeviSterling），台灣隊備戰31日開始的正式賽事，今天先發投手為平鎮高中青棒隊支援投手哀宥宇。
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