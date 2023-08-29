快訊

不斷更新／13縣市率先宣布了！蘇拉颱風暴風圈擴大 全台停班課資訊一次看

不只親眼看到…杜聰明帳本曝光！證明柯文哲曾領過兩次獎學金

蘇拉逼近天氣兩樣情！海葵這天可能轉中颱 氣象局曝發海警機率

U18世界盃／美國隊來勢洶洶 4人在美職潛力新秀排前10

中央社／ 新北29日電

U18世界盃棒球賽開打倒數，上屆冠軍美國隊昨天抵台、今天將與台灣打熱身賽，總教練卡戴爾認為美國隊特色是團結、投手群突出，陣中有4名球員在美職大聯盟選秀潛力排行前10名。

U18世界盃棒球賽將於31日在台灣開打，上屆冠軍美國隊昨天下午抵達台灣，今天馬上現身新莊棒球場，晚間將與台灣隊打自辦熱身賽，美國隊總教練卡戴爾（Michael Cuddyer）笑說，從美國到台灣是一趟很長的旅程，為了調整時差，自己在飛機上刻意不睡覺，但今天很多球員教練還是一大早就醒來。

卡戴爾表示，此批美國隊從96人名單開始，在6月打了9天的賽事，接著將名單縮減至40人，上週在美國南加州集訓，最後選出20人名單來台參賽；卡戴爾表示，此批美國隊的特色就是團結，投手群很突出，球員的態度很積極。

美國隊陣中有許多潛力好手，卡戴爾透露，陣中4名球員包括雷納（Bryce Rainer）、法蘭克（NoahFranco）、莫蘭多（Perry Morlando）、格瑞芬（Konner Griffin）有在美職大聯盟選秀潛力球員前10名內。

卡戴爾表示，目前對台灣隊的了解還不多，但感覺起來台灣球隊的球員身材條件都很好，投手群球速很快、控球很好，打球也很有紀律。

今天熱身賽美國隊派出先發投手為史特林（LeviSterling），台灣隊備戰31日開始的正式賽事，今天先發投手為平鎮高中青棒隊支援投手哀宥宇。

棒球 選秀 大聯盟

延伸閱讀

男籃世界盃／真的守不住 希臘主帥坦言防守對美國如空氣

男籃世界盃／里夫斯獲選單場最佳球員 好表現成美國隊團寵

男籃世界盃／點點開花轟下希臘 美國2連勝輕鬆到手

U18世界盃／熱身賽陳睦衡敲3安 教頭提醒投手群不要急躁

相關新聞

中職／健康的伍鐸會很有幫助 葉總：他不用考試

味全龍隊洋投伍鐸身體健康無虞，何時可以出賽？總教練葉君璋直言不用急，「如果是他，不用考試，他已經在台灣那麼久，我們也知道...

中職／由規有無再升一軍機會不說死 關門人選還有「3陳」

樂天桃猿隊洋投生存戰繼續觀望，由規一軍「一日遊」後，由於第28人的特殊規定仍保有在831大限前再上一軍的可能性；終結者豪...

中職／泰樂右手骨刺發炎 兄弟緊急找好大聯盟級新洋投

中信兄弟隊洋投泰樂在表訂先發前夕降下二軍，引起球迷熱議，今天揭曉是因右手骨刺傷情，兄弟緊急找好新洋投，與具備大聯盟資歷的...

中職／選秀10雄鷹變9雄鷹全簽了 6隊43人無「空氣」

台鋼雄鷹隊今年選秀帶回10人，狀元林子偉交易送往樂天桃猿隊，剩下9人已在今天確定全部簽下，合約細節將在9月4日記者會上正...

中職／林子偉是二聲ㄨㄟˊ還三聲偉？本人說都可以

寫作「林子偉」卻讀作「林子ㄨㄟˊ」，引起球迷討論，要尊重本人念法或正確讀音？林子偉還原由來，只是自己從小到大親朋好友都這...

日職／王彥程二軍完投勝 投出旅日生涯代表作

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍先發投出代表作，完投9局僅失1分，率隊以7比1擊敗羅德隊，王彥程拿下本季第2勝

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦