快訊

北市動物園爆意外！女保育員右腿遭砂輪機捲入 急斷電送醫

傑尼斯性醜聞調查出爐！強尼喜多川的性侵屬實

氣象局發布中颱蘇拉陸警 警戒區首納屏東、恆春半島

中職／林立挪外野就盡量固定 曾總出發點是想減輕負擔

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊林立。本報資料照片
樂天桃猿隊林立。本報資料照片

林子偉連續兩場擔任二壘手出賽，林立轉往外野奔跑，樂天桃猿隊總教練曾豪駒指出最大考量，還是在林立的健康狀況，希望他到外野減輕守備負擔，專注在打擊上。

林子偉昨天擔任二壘手出賽，原本負責二壘的林立則被放到中外野，陳晨威移到左外野。

曾豪駒今天賽前指出，林立的中外野判斷不錯，陳晨威其實也守得很好，「只是覺得他在左外野的反應比他在中外野更好，接到球的回傳也比較快，加上成晉也習慣右外野的位置。」但今日打序排出，陳晨威回到中外野，林立負責右外野，左外野則交給朱育賢，成晉未先發。

曾豪駒表示，林子偉的游擊、二壘都不是問題，會考量球隊隊形需要去安排，也會有輪休，若林子偉守游擊，二壘的部分就會交給馮健庭、郭永維，讓林立在外野固定下來。

曾總說：「想法是減少他（林立）的負擔，考量到他這整個球季身體上不舒服的狀況，尤其是腳的部分，讓他專心在打擊上。」他也進一步提到，林立挪往外野後，就盡量不會再去動，「外野到內野的移動腳步會有陌生感，會希望把位置固定。」

林子偉、林立正好也是杭州亞運中華隊國手，屆時將缺席中職賽季10多天，曾豪駒點名林立的外野位置寄望林政華補上，林子偉的內野點名馮健庭、郭永維、馬傑森、楊晉豪等人都是設定人選。

林立 林子偉 曾豪駒

延伸閱讀

中職／由規登板引起親友團歡呼 曾豪駒讚他為夢想努力

影／林子偉中職生涯首打點、首轟及首度單場MVP出爐

中職／林子偉首次熱舞好不習慣 首轟出爐跟肯特笑一下

中職／林子偉只差三壘打完全打擊 悍將近3年從未4連勝

相關新聞

中職／泰樂右手骨刺發炎 兄弟緊急找好大聯盟級新洋投

中信兄弟隊洋投泰樂在表訂先發前夕降下二軍，引起球迷熱議，今天揭曉是因右手骨刺傷情，兄弟緊急找好新洋投，與具備大聯盟資歷的...

中職／由規有無再升一軍機會不說死 關門人選還有「3陳」

樂天桃猿隊洋投生存戰繼續觀望，由規一軍「一日遊」後，由於第28人的特殊規定仍保有在831大限前再上一軍的可能性；終結者豪...

中職／健康的伍鐸會很有幫助 葉總：他不用考試

味全龍隊洋投伍鐸身體健康無虞，何時可以出賽？總教練葉君璋直言不用急，「如果是他，不用考試，他已經在台灣那麼久，我們也知道...

中職／選秀10雄鷹變9雄鷹全簽了 6隊43人無「空氣」

台鋼雄鷹隊今年選秀帶回10人，狀元林子偉交易送往樂天桃猿隊，剩下9人已在今天確定全部簽下，合約細節將在9月4日記者會上正...

中職／林立挪外野就盡量固定 曾總出發點是想減輕負擔

林子偉連續兩場擔任二壘手出賽，林立轉往外野奔跑，樂天桃猿隊總教練曾豪駒指出最大考量，還是在林立的健康狀況，希望他到外野減...

日職／山川穗高強制猥褻獲不起訴 已超過3個月未實戰

西武獅隊重砲山川穗高今年5月被指控對女性強制猥褻，據多家日媒報導，山川穗高因證據不足不會被起訴，歸隊時間未定。 根據日媒《Sponichi Annex》報導，事件爆發後山川穗高一直在球隊三軍訓練

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦