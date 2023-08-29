中職／林立挪外野就盡量固定 曾總出發點是想減輕負擔

林子偉連續兩場擔任二壘手出賽，林立轉往外野奔跑，樂天桃猿隊總教練曾豪駒指出最大考量，還是在林立的健康狀況，希望他到外野減輕守備負擔，專注在打擊上。

林子偉昨天擔任二壘手出賽，原本負責二壘的林立則被放到中外野，陳晨威移到左外野。

曾豪駒今天賽前指出，林立的中外野判斷不錯，陳晨威其實也守得很好，「只是覺得他在左外野的反應比他在中外野更好，接到球的回傳也比較快，加上成晉也習慣右外野的位置。」但今日打序排出，陳晨威回到中外野，林立負責右外野，左外野則交給朱育賢，成晉未先發。

曾豪駒表示，林子偉的游擊、二壘都不是問題，會考量球隊隊形需要去安排，也會有輪休，若林子偉守游擊，二壘的部分就會交給馮健庭、郭永維，讓林立在外野固定下來。

曾總說：「想法是減少他（林立）的負擔，考量到他這整個球季身體上不舒服的狀況，尤其是腳的部分，讓他專心在打擊上。」他也進一步提到，林立挪往外野後，就盡量不會再去動，「外野到內野的移動腳步會有陌生感，會希望把位置固定。」

林子偉、林立正好也是杭州亞運中華隊國手，屆時將缺席中職賽季10多天，曾豪駒點名林立的外野位置寄望林政華補上，林子偉的內野點名馮健庭、郭永維、馬傑森、楊晉豪等人都是設定人選。